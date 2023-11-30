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20:14, 30 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин вместе с подростком избил мужчину во время дня рождения

В Воронежской области осудят молодого человека и подростка за избиение мужчины

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Воронежской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении подростка и 20-летнего местного жителя, которые избили 48-летнего мужчину деревянными палками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Они проходят обвиняемыми по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Молодой человек также обвиняется по статье 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Свою вину подозреваемые признали. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в ночь с 27 на 28 июля в селе Бобровского района компания односельчан отмечала день рождения местного жителя. Во время застолья обвиняемым не понравилось поведение 48-летнего мужчины. В результате они стали бить его руками и ногами, а также деревянными палками. После этого 20-летний обвиняемый поссорился с 19-летним молодым человеком. Во время конфликта он ударил его по лицу.

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      Варвара Митина
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