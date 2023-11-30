Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:28, 30 ноября 2023Забота о себе

Россиянок призвали не носить стринги зимой

Гинеколог Виктория Одинокова призвала женщин не носить трусы-стринги зимой

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Снизить риск развития гинекологических заболеваний зимой можно, если следовать простым правилам, рассказала акушер-гинеколог Виктория Одинокова. В комментарии для «Известий» она призвала россиянок выбирать правильное нижнее белье.

Одинокова посоветовала отказаться зимой от трусов-стрингов и радикальной эпиляции. Кроме того, она рекомендовала скорректировать питание, сократив количество хлеба, алкоголя, острой и соленой пищи в рационе и добавив в него больше кисломолочных продуктов.

Важна и гигиена половой жизни — использование методов барьерной контрацепции при смене полового партнера, прием душа, опорожнение мочевого пузыря после полового контакта

Виктория Одиноковаакушер-гинеколог

Холодный воздух на улице и сухой воздух в сильно отапливаемых помещениях также негативно влияют на слизистые оболочки, добавила гинеколог. Поэтому женщинам, особенно в пери- и постменопаузальном периоде следует использовать негормональные лубриканты, посоветовала врач. Они способны удерживать молекулы воды в клетках и служить барьером для инфекций.

Также, обратила внимание акушер-гинеколог, зимой необходимо принимать витамин D в профилактической дозировке. Особенно важно это для женщин, находящихся в группе риска развития остеопороза и заболеваний эндокринной системы.

Для хорошего усвоения витамина D необходимо принимать кальций, а он содержится в
Материалы по теме:
Признаки беременности на ранних сроках: симптомы беременности спустя одну неделю после зачатия
Признаки беременности на ранних сроках:симптомы беременности спустя одну неделю после зачатия
25 июня 2023
Все, что нужно знать о менструальном цикле: советы гинеколога на случай, если цикл месячных отклоняется от нормы
Все, что нужно знать о менструальном цикле:советы гинеколога на случай, если цикл месячных отклоняется от нормы
28 июня 2023
Как правильно делать тест на беременность? Когда делать тест на беременность и можно ли узнать результат на раннем сроке
Как правильно делать тест на беременность?Когда делать тест на беременность и можно ли узнать результат на раннем сроке
7 июля 2023

Напоследок врач призвала не игнорировать боль в пояснице и нижней части живота, частое и болезненное мочеиспускание, а также нарушение менструального цикла. Эти симптомы предупреждают о воспалении в гинекологической зоне, и с ними необходимо сразу обращаться за медицинской помощью, отметила Одинокова.

Ранее гинеколог Идилия Орфанова предупредила о вредных для женского здоровья продуктах. Среди прочего она включила в этот список мед и маргарин.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Король Карл III оказался «тайным расистом». Письма монарха по ошибке попали в прессу и стали главным скандалом Британии

      В МВД сообщили подробности о потерявшейся под Калугой девочке

      Названа причина смерти сенатора Лебедева

      Байден рассказал о способности «взорвать мир»

      Мафиози подарил властям личный остров ради сокращения тюремного срока

      В США признали давление на Турцию из-за России и ХАМАС

      Врачи показали правильный способ полоскать горло

      Модель завела роман с мужчиной почти на 40 лет старше и ответила критикам

      Спикер Рады случайно назвал молдавских депутатов чертями

      В российском городе коммунальщики замуровали собаку во время ремонта трубы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости