Россиянок призвали не носить стринги зимой

Гинеколог Виктория Одинокова призвала женщин не носить трусы-стринги зимой

Снизить риск развития гинекологических заболеваний зимой можно, если следовать простым правилам, рассказала акушер-гинеколог Виктория Одинокова. В комментарии для «Известий» она призвала россиянок выбирать правильное нижнее белье.

Одинокова посоветовала отказаться зимой от трусов-стрингов и радикальной эпиляции. Кроме того, она рекомендовала скорректировать питание, сократив количество хлеба, алкоголя, острой и соленой пищи в рационе и добавив в него больше кисломолочных продуктов.

Важна и гигиена половой жизни — использование методов барьерной контрацепции при смене полового партнера, прием душа, опорожнение мочевого пузыря после полового контакта Виктория Одинокова акушер-гинеколог

Холодный воздух на улице и сухой воздух в сильно отапливаемых помещениях также негативно влияют на слизистые оболочки, добавила гинеколог. Поэтому женщинам, особенно в пери- и постменопаузальном периоде следует использовать негормональные лубриканты, посоветовала врач. Они способны удерживать молекулы воды в клетках и служить барьером для инфекций.

Также, обратила внимание акушер-гинеколог, зимой необходимо принимать витамин D в профилактической дозировке. Особенно важно это для женщин, находящихся в группе риска развития остеопороза и заболеваний эндокринной системы.

Для хорошего усвоения витамина D необходимо принимать кальций, а он содержится в

Напоследок врач призвала не игнорировать боль в пояснице и нижней части живота, частое и болезненное мочеиспускание, а также нарушение менструального цикла. Эти симптомы предупреждают о воспалении в гинекологической зоне, и с ними необходимо сразу обращаться за медицинской помощью, отметила Одинокова.

Ранее гинеколог Идилия Орфанова предупредила о вредных для женского здоровья продуктах. Среди прочего она включила в этот список мед и маргарин.