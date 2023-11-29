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20:23, 29 ноября 2023Забота о себе

Гинеколог предупредила о вредных для женского здоровья продуктах

Гинеколог Орфанова: маргарин и мед негативно воздействуют на женское здоровье

Фото: Vitor Monthay / Unsplash

Маргарин, лапша быстрого приготовления и мед негативно воздействуют на женское здоровье и увеличивают риск развития рака, диабета и гормональных сбоев. Об этом предупредила акушер-гинеколог Идилия Орфанова в беседе с «Газетой.Ru».

Первым вредным продуктом Орфанова назвала маргарин. По ее словам, в нем содержатся трансжиры, которые провоцируют набор веса и даже развитие онкологических заболеваний. Врач подчеркнула, что женщины сильнее подвержены вредному воздействию этого продукта, так как в их организме процессы синтеза жиров преобладают над процессами их распада.

Также врач указала, что у женщин выше, чем у мужчин, риск развития диабета второго типа, поэтому им с осторожностью следует употреблять белый хлеб, сдобные булочки, сладкие продукты и даже мед. «В меде содержится бор, который снижает уровень женских гормонов и увеличивает выработку мужских», — предупредила Орфанова. Еще одним вредным продуктом для женщин является алкоголь, разрушающий все системы организма, влияющий на гормональный фон и ускоряющий старение, добавила медик.

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Кроме того, Орфанова предостерегла женщин от употребления супов и лапши быстрого приготовления. Она объяснила, что в таких блюдах содержится много натрия и специй, которые агрессивно воздействуют на нежную слизистую оболочку женского желудка и могут спровоцировать гастрит или язву.

Ранее гинеколог-эндокринолог, маммолог, врач высшей категории Евгения Назимова предупредила об опасности обильных менструаций. По ее словам, любой вид обильных менструаций приводит к снижению уровня железа в организме.

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      Екатерина Улитина
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