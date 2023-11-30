Российский депутат пожаловался на промахивающихся мимо писсуаров коллег

Екатеринбургский депутат Колесников обвинил коллег в нечистоплотности в туалете

Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников обвинил коллег в нечистоплотности при посещении туалета. Об этом он заявил в ходе обсуждения сметы расходов гордумы, сообщает 66.RU.

На заседании депутаты пожаловались на условия, в которых им приходится работать. В частности, они выразили недовольство духотой, плохой акустикой и отсутствием системы электронного голосования. Еще одному депутату не понравились надписи «нажимать здесь», появившиеся в туалетах гордумы. «Если нас считают за дебилов, которые приходят и не знают, что делают, кроме возмущения это ничего не может вызывать», — сказал он.

Колесников не согласился с коллегой и сказал, что решение повесить надписи было правильным. «Потому что [справляют нужду] мимо писсуаров», — пояснил он.

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