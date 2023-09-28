Помощник депутата Госдумы подрался с собачниками из-за помета на газоне

Shot: помощник Госдумы Поляков подрался с соседями из-за выгула собак

В Москве помощник депутата Госдумы Владимира Шаманова Сергей Поляков подрался с соседями-собачниками из-за помета на газоне возле его дома. Конфликт попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как Поляков спорит с местной жительницей Марией Кузнецовой. По словам женщины, помощник депутата набросился на нее с кулаками. На записи этот момент разглядеть невозможно, так как он снят из-за спины мужчины. Конфликт увидел проходящий мимо молодой человек, который решил вступиться за россиянку, напрыгнул на Полякова сзади и схватил его за шею, в то время как Кузнецова несколько раз ударила помощника депутата телефоном по голове. Вырвавшись из рук прохожего, Поляков нанес ему удар кулаком в лицо. В результате сцепившихся россиян удалось разнять.

Как пишет издание, конфликт начался из-за спора вокруг выгула собак во дворе многоквартирного жилого дома. По словам Полякова, там организовался районный «общественный сортир». Помощник депутата объяснил, что к его дому на прогулку приходили все окрестные собачники, чьи питомцы испортили газон. «Приняли решение о том, что это будет зеленая территория для жителей наших трех домов. ГБУ "Жилищник" установил таблички с указанием, что выгул собак запрещен», — сказал он.

В свою очередь, Кузнецова сообщила, что изначально мужчина начал «гонять» ее 70-летнюю мать и других пенсионерок с территории во дворе, которую он якобы считает своей. Однако, по словам женщины, соседи заверили ее, что это общая территория, и собачники начали там гулять вновь. «Он [Поляков] к нам подошел и сказал, что, не понимаете по-хорошему — будет по плохому. И опять начал своими связями угрожать», — сказала россиянка. Она утверждает, что во время снятого на видео конфликта Поляков ударил ее и набросился с оскорблениями.

Однако помощник депутата заявил, что никого не бил и старался все культурно объяснить, хоть и «допустил громкие реплики». По словам Полякова, когда он хотел снять все на видео, Кузнцова выбила из его рук телефон, который разбился. «Я отбил ее руку. Здесь на меня набросился молодой человек сзади. Начал меня душить. Вот эта женщина [Кузнецова] ударила меня два раза предметом железным в область основания черепа. Я прям на долю секунды потерял сознание», — поделился Поляков.

По информации канала, теперь участники драки хотят привлечь друг-друга к ответственности и уже написали заявления в полицию.

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