Рост продаж валюты экспортерами оценили

Глава департамента ЦБ Данилова: экспортеры на 36 % увеличили продажи валюты

Крупнейшие российские экспортеры в октябре и ноябре нарастили более чем на треть продажи иностранной валюты, оценили в ЦБ РФ. О динамике, зафиксированной на фоне указа президента страны Владимира Путина о введении обязательной реализации валютной выручки, рассказала глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

«Чистые продажи иностранной валюты 29 крупнейшими экспортерами повысились в октябре на 36 процентов относительно предыдущего месяца, до 12,5 миллиарда долларов. С начала ноября чистые продажи уже превысили этот уровень», — заявила она на брифинге по обзору финансовой стабильности.

Рост продаж валюты экспортерами наряду с повышением ключевой ставки ЦБ стал одним из факторов укрепления курса рубля. При этом в дальнейшем ситуация будет определяться внешней торговлей и динамикой нефтяных цен, отметила Данилова.

Ранее директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов признал, что он не видит однозначного ответа на вопрос, увеличились ли продажи валюты экспортерами из-за президентского указа или это произошло по другим причинам.

В октябре стало известно о введении для некоторых российских компаний обязательного правила продажи иностранной валюты, получаемой в качестве выручки. Как следует из последовавшего за указом Владимира Путина постановления кабмина, экспортеров обязали в течение полугода зачислять 80 процентов валютных поступлений на счета в России и продавать на внутреннем рынке 90 процентов от этого объема.