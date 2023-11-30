Названы сокращающие срок службы автошин ошибки

Шинный эксперт Растегаев: резкие маневры влияют на долговечность автопокрышек

Агрессивный стиль вождения сокращает срок службы шипованной резины. Ошибки, влияющие на долговечность покрышек, в разговоре с «Газетой.Ru» назвал испытатель шин издания «Авторевю» Олег Растегаев.

На состоянии шины сказываются резкие маневры и ускорения. Резина износится гораздо медленнее при скорости, не превышающей отметку в сто километров в час, пояснил эксперт. Превышать индекс скорости, на которую рассчитана шина, не следует. Спокойный стиль вождения продлит ее жизнь до семи лет и обеспечит качественное сцепление колес с дорогой в случае аварии.

Ранее автоэксперты рассказали, как сэкономить на замене резины. В этом водителям помогут всесезонные шины. Россиянам, однако, напомнили, что такие покрышки подходят только для регионов с мягким климатом, где нет наледи и снежных заносов. Из-за состава резины всесезонные шины не получится достаточно уверенно использовать на льду, и они не всегда подходят в качестве летних.

