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17:02, 30 ноября 2023Силовые структуры

Суд отправил члена-корреспондента РАН Абрамова в психбольницу

В Ярославле суд отправил члена-корреспондента РАН Абрамова в психбольницу

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Ярославля отправил члена-корреспондента Российской академии наук из Переславля и разработчика российского суперкомпьютера Сергея Абрамова (включен в перечень террористов и экстремистов) в психбольницу на обследование. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Абрамов обвиняется по статье 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ. По версии правоохранителей, он переводил деньги одной из запрещенных в России организаций.

Ранее 30 ноября сообщалось, что следствие выступило с ходатайством о проведении психиатрической экспертизы.

Сам Абрамов вступил против помещения в стационар и просил провести экспертизу амбулаторно. Фигурант подчеркнул, что проходил нарколога и психиатра в институте.

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      Илона Палей
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