Российского ученого хотят поместить в психбольницу. Он разрабатывал суперкомпьютеры, его обвиняют в экстремизме

Суд в Ярославле решит вопрос о помещении ученого Абрамова в психбольницу

Члена-корреспондента Росссийской академии наук (РАН), доктора физико-математических наук, ведущего специалиста по суперкомпьютерам Сергея Абрамова (включен в перечень террористов и экстремистов) обвиняют по статье о финансировании экстремистской организации и просят отправить его в психиатрическую клинику.

В четверг, 30 ноября, Ленинский районный суд Ярославля рассмотрит ходатайство о помещении российского ученого в психбольницу минимум на три недели. За это время Абрамову хотят провести «стационарную экспертизу». Суд будет рассматривать данное дело в закрытом режиме.

В свою очередь, ученый указывает, что это не первая попытка его в чем-либо обвинить.

А вообще это уже четвертая попытка меня в чем-то обвинить, и только на этот раз зашли так далеко Сергей Абрамов член-корреспондент РАН, разработчик суперкомпьютеров

Ученого обвиняют по статье о финансировании экстремистской деятельности

Специалиста в области системного программирования и информационных технологий арестовали в мае 2023 года. Абрамова обвиняют по статье 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») Уголовного кодекса Российского Федерации. Следствие утверждает, что ученый переводил деньги одной из запрещенных в России организаций. При этом неизвестно, в финансировании какого юридического лица ему предъявлено обвинение. По некоторым данным, член-корреспондент РАН мог перечислять деньги Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

На данный момент Абрамов находится под домашним арестом, который ему неоднократно продляли, под подпиской о невыезде. За полгода, прошедшие момента ареста, следователи не собрали доказательства вины ученого. По статье о финансировании экстремистской организации ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Уникальный суперкомпьютер "СКИФ" создан в Переславском институте программных систем Российской академии наук в рамках российско-белорусского сотрудничества. На снимке: исполнительный директор проекта, доктор физико-математических наук Сергей Абрамов. Фото: Игорь Зотин / ТАСС

Разработчик компьютеров свою вину отрицает

Российский ученый не признает свою вину и утверждает, что не совершал переводы экстремистским организациям. Он также рассказал, что еще в апреле его включили в перечень террористов и экстремистов, заблокировали личные счета, а также счета юридических лиц, к которым ученый имеет отношение. Две компании, счета которой были заблокированы, занимаются суперкомпьютерными технологиями.

По словам Абрамова, он должен был активно участвовать в трех крупных суперкомпьютерных проектах, общее финансирование которых составляет около 65 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что один из проектов российский, другой — совместный между Россией и Белоруссией, а третий — «на уровне стран ЕврАзЭС». «В итоге больше полу­го­да потеряны, все проекты стоят, а ведь в нашей теме за пол­го­да технологии убегают в два раза», — признался ученый.

Суперкомпьютер СКИФ К-1000, разработанный белорусскими учеными, включен в список 100 самых высокопроизводительных вычислительных систем в мире. Суперкомпьютер создан в Объединенном институте проблем информатики Национальной академии наук Белоруссии. Фото: Иван Руднев / РИА Новости

Ранее троих сибирских физиков арестовали по подозрению в госизмене

Обвинения в экстремизме Абрамова — не первое громкое дело в отношении российских ученых. Ранее по уголовным делам о госизмене арестовали и поместили в СИЗО сразу трех сотрудников Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения (СО) РАН — Валерия Звегинцева, Анатолия Маслова и Александра Шиплюка.

Маслова обвиняют в передаче данных, связанных с гиперзвуком и одновременно представляющих государственную тайну. Шиплюк в свою очередь стал фигурантом дела, по которому проходит Маслов. Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Звегинцева стала его статья о газовой динамике в иранском журнале.