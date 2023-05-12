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19:00, 12 мая 2023Силовые структуры

Российского члена-корреспондента РАН арестовали за финансирование экстремизма

Под Ярославлем члена-корреспондента РАН Абрамова арестовали за финансирование экстремизма

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Переславский районный суд Ярославской области арестовал до 10 июня 66-летнего специалиста в области системного программирования и информационных технологий, члена-корреспондента Российской академии наук (РАН) Сергея Абрамова. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает «Коммерсантъ-Ярославль».

Ученого обвиняют по статье 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ. Следствие считает, что фигурант переводил деньги одной из запрещенных в России организаций. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

С 2003 по 2022 год доктор физико-математических наук Абрамов возглавлял Институт программных систем им. А.К. Айламазяна РАН, а затем являлся его главным научным сотрудником. Ученый также имеет награду «За заслуги в науке» и премии от РАН, правительства РФ, Национальной академии наук Беларуси. По данным 76.ru, Абрамов также является соучредителем нескольких фирм, работающих в сфере предоставления IT-услуг.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил участника «Маяковских чтений» активиста Николая Дейнеко к четырем годам колонии.

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Илона Палей
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