Российского члена-корреспондента РАН арестовали за финансирование экстремизма

Под Ярославлем члена-корреспондента РАН Абрамова арестовали за финансирование экстремизма

Переславский районный суд Ярославской области арестовал до 10 июня 66-летнего специалиста в области системного программирования и информационных технологий, члена-корреспондента Российской академии наук (РАН) Сергея Абрамова. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает «Коммерсантъ-Ярославль».

Ученого обвиняют по статье 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ. Следствие считает, что фигурант переводил деньги одной из запрещенных в России организаций. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

С 2003 по 2022 год доктор физико-математических наук Абрамов возглавлял Институт программных систем им. А.К. Айламазяна РАН, а затем являлся его главным научным сотрудником. Ученый также имеет награду «За заслуги в науке» и премии от РАН, правительства РФ, Национальной академии наук Беларуси. По данным 76.ru, Абрамов также является соучредителем нескольких фирм, работающих в сфере предоставления IT-услуг.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил участника «Маяковских чтений» активиста Николая Дейнеко к четырем годам колонии.

