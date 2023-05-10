Фигуранта дела о «Маяковских чтениях» приговорили к четырем годам колонии

В Москве суд приговорил участника «Маяковских чтений» Дейнеко к четырем годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима активиста Николая Дейнеко по делу о «Маяковских чтениях». Об этом в среду, 10 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Россиянина признали виновным по части 4 статьи 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, совершенные организованной группой») и части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, совершенное публично») УК РФ.

25 сентября 2022 года в Москве у памятника Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади поэт Артем Камардин прочитал свои стихи. Следствие признало ряд строк разжигающими ненависть к российским добровольцам и сотрудникам Народной милиции Донбасса. Вместе с поэтом были задержаны Егор Штовба и Дейнеко.

Дейнеко признал вину, заключил досудебное соглашение и принес извинения тем, кого оскорбили стихи. Его дело выделили в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что прокуратура утвердила обвинение в отношении блогера Максима Каца (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) по делу о фейках.