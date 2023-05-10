Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:30, 10 мая 2023Силовые структуры

Фигуранта дела о «Маяковских чтениях» приговорили к четырем годам колонии

В Москве суд приговорил участника «Маяковских чтений» Дейнеко к четырем годам колонии

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима активиста Николая Дейнеко по делу о «Маяковских чтениях». Об этом в среду, 10 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Россиянина признали виновным по части 4 статьи 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, совершенные организованной группой») и части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, совершенное публично») УК РФ.

25 сентября 2022 года в Москве у памятника Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади поэт Артем Камардин прочитал свои стихи. Следствие признало ряд строк разжигающими ненависть к российским добровольцам и сотрудникам Народной милиции Донбасса. Вместе с поэтом были задержаны Егор Штовба и Дейнеко.

Дейнеко признал вину, заключил досудебное соглашение и принес извинения тем, кого оскорбили стихи. Его дело выделили в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что прокуратура утвердила обвинение в отношении блогера Максима Каца (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) по делу о фейках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Дроны ВСУ атаковали приграничные российские регионы
В ЛНР под завалами нашли неразорвавшийся боеприпас РСЗО HIMARS
Россиянин напал с ножом на сожительницу и зарезал ее мать во время застолья
Минфин оценил дефицит бюджета России
Бывшая жена Бена Аффлека раскрыла способ сохранить душевное равновесие
Фигуранта дела о «Маяковских чтениях» приговорили к четырем годам колонии
Тигр в зоопарке пометил снимающую его туристку мочой
В Калининградской области запретили дроны до снятия режима базовой готовности
Чехия передаст Украине две батареи ЗРК «Куб»
22-летний филиппинский боксер умер из-за полученных во время боя травм
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.