Прокуратура утвердила обвинение в отношении заочно арестованного Максима Каца

Прокуратура утвердила обвинение в отношении блогера Каца по делу о фейках

В отношении заочно арестованного за распространение фейков о российской армии Максима Каца (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) утверждено обвинение по уголовному делу. Об этом в четверг, 27 апреля, в своем Telegram-канале сообщает Генеральная прокуратура России.

По данным надзорного ведомства, в связи с тем, что Кац скрылся от следствия и суда за пределами России, судебное разбирательство проведут в отсутствие обвиняемого Каца. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

23 марта Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест блогера Максима Каца. Мера пресечения в виде заключения под стражу начнет действовать с момента его задержания в России либо в случае экстрадиции в страну. Уголовное дело о дискредитации армии было возбуждено 7 апреля 2022 года.

По некоторым данным, блогер находится в Израиле.

Максим Кац — российский общественный и политический деятель, является бывшим депутатом муниципального собрания московского района Щукино. На канал Каца на YouTube подписаны более 1,5 миллиона пользователей.

Минюст России внес Каца в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.