Обвиненному в финансировании экстремизма ученому РАН продлили арест

Суд продлил домашний арест ученому РАН Абрамову, обвиняемому в финансировании экстремизма

Переславский районный суд продлил домашний арест члену-корреспонденту РАН, главному научному сотруднику Института программных систем имени А.К. Айламазяна Сергею Абрамову, который обвиняется в финансировании экстремистской деятельности. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает ТАСС.

Абрамов будет находиться под арестом до 10 августа. Ему разрешены ежедневные прогулки длительностью не более двух часов. Суд избрал ему меру пресечения 12 мая. Следствие считает, что фигурант переводил деньги одной из запрещенных в России организаций. Детали дела не сообщаются.

С 2003 по 2022 год доктор физико-математических наук Абрамов возглавлял Институт программных систем им. А.К. Айламазяна РАН, а затем являлся его главным научным сотрудником. Ученый также имеет награду «За заслуги в науке» и премии от РАН, правительства РФ, Национальной академии наук Белоруссии. По данным 76.ru, Абрамов также является соучредителем нескольких фирм, работающих в сфере предоставления IT-услуг.