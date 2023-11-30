В Марий Эл запустили туристический портал

В Марий Эл презентовали туристический портал, рассказывающий о культуре и традициях народа мари, истории республики, уникальных архитектурных сооружениях и природных достопримечательностях. Об этом сообщает «Марийская правда».

В создании проекта участвовали местные предприниматели, музеи и эксперты, для него в различных точках республики сняли 60 видеороликов. Для самостоятельных путешествий записаны аудиогиды, все материалы опубликованы на сайте tourmariel.ru.

«Реализуя этот проект, мы преследовали несколько целей. Во-первых, повысить туристическую привлекательность региона и увеличить туристический поток в республику. Во-вторых, рассказать об уникальных особенностях Земли Мари, дав возможность рассказать о республике ее жителям и пригласить в гости жителей других регионов», — рассказали авторы проекта.

Глава Марий Эл Юрий Зайцев положительно оценил проект и отметил, что чем больше туристов приедет в республику, тем больше рабочих мест в ней появится, и тем лучше станет уровень жизни, развитие креативных индустрий и сохранение культурных традиций.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области появится новый туристический маршрут на гору Заводскую, расположенную около города Нижний Тагил. Тропа обезопасит подъем на гор, а также привлечет новых путешественников в знаковое место в поселке Черноисточинск, объяснил замдиректора департамента Юрий Патанин.