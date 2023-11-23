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16:27, 23 ноября 2023Моя страна

В Свердловской области появится новый туристический маршрут

В Свердловской области появится новый туристический маршрут на гору Заводскую

Фото: Vyacheslav Bukharov / Wikimedia

В Свердловской области появится новый туристический маршрут на гору Заводскую, расположенную около города Нижний Тагил. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управляющей компании туристско-рекреационных кластеров региона.

Дорога начинается от расположенного в Черноисточинске старого демидовского завода и ведет на вершину горы, где оборудована смотровая площадка в форме речной барки с видом на Веселые горы и Черноисточинский пруд.

Открытие маршрута запланировано на 26 ноября. В 2024 году планируется провести на гору электричество, чтобы подсветка работала ночью на всех участках.

Тропа обезопасит подъем на гору Заводскую, а также привлечет новых путешественников в знаковое место в поселке Черноисточинск, объяснил замдиректора департамента Юрий Патанин. На обустройство департаментом развития туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области выделено 3,2 миллиона рублей в виде гранта.

Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике Сергея Есенина в селе Константиново Рязанской области появится новый туристический объект — деревянный дом с соломенной крышей. У дома будет крытое крыльцо, застекленная терраса, предметы мебели и быта. Музей объявил контракт, по которому нужно будет оборудовать сени, горницу, две гостевых комнаты в доме, одну гостевую комнату в мансарде, кухню с действующей русской печью, санузел, подпол для хранения продуктов.

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      Сергей Истомин
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