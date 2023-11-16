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17:35, 16 ноября 2023Моя страна

В музее-заповеднике Есенина появится новый туристический объект

В музее-заповеднике Есенина появится дом с соломенной крышей

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Государственный музей-заповедник Сергея Есенина в селе Константиново Рязанской области установит новый туристический объект — деревянный дом с соломенной крышей. Об этом сообщает «Интерфакс».

У дома будет крытое крыльцо, застекленная терраса, предметы мебели и быта. Музей объявил контракт, по которому нужно будет оборудовать сени, горницу, две гостевых комнаты в доме, одну гостевую комнату в мансарде, кухню с действующей русской печью, санузел, подпол для хранения продуктов.

По проекту также предполагается создание хоздвора с курятником, загоном для мелкого скота. На общей территории дома надо расположить открытый птичник, сарай для хранения инвентаря, сарай для хранения фуража для птицы и скота, мангальная площадка (летняя кухня), ледник, фудкорт на 20-30 мест, беседки с соломенной (камышовой) крышей, сад, огород, дорожно-тропиночная сеть.

Срок исполнения работ — до 30 сентября 2024 года. Стоимость контракта составляет 5,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Иркутске в рамках проекта «Ледовый город — Счастье чистой воды» стали возводить ледяные скульптуры. На центральной городской площади установили 700-киллограмовое сердце. Отмечается, что его привезли с Куркутского залива пролива Малое Море озера Байкал и специально заготовили еще в 2022 году.

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      Сергей Истомин
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