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21:19, 30 ноября 2023Россия

В МВД сообщили подробности о потерявшейся под Калугой девочке

МВД: пропавшую под Калугой девочку нашли плачущей на обочине в Тульской области

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пропавшая более суток назад под Калугой девочка найдена на обочине одной из дорог в Тульской области. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Она уточнила, что проезжающие мимо водители обратили внимание на плачущего ребенка на обочине дороги в Белевском районе и вызвали полицию.

Ранее Волк сообщила, что восьмилетняя девочка не вернулась домой из школы, а ее матери в мессенджер пришло сообщение с требованием выкупа.

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      Марина Совина
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