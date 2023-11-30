В МВД сообщили подробности о потерявшейся под Калугой девочке

МВД: пропавшую под Калугой девочку нашли плачущей на обочине в Тульской области

Пропавшая более суток назад под Калугой девочка найдена на обочине одной из дорог в Тульской области. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Она уточнила, что проезжающие мимо водители обратили внимание на плачущего ребенка на обочине дороги в Белевском районе и вызвали полицию.

Ранее Волк сообщила, что восьмилетняя девочка не вернулась домой из школы, а ее матери в мессенджер пришло сообщение с требованием выкупа.