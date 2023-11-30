В Ростове-на-Дону вынесли приговор готовившему теракт Павлу Запорожцу

Готовившему теракт в День Победы в Херсоне Павлу Запорожцу вынесли приговор

В Ростове-на-Дону вынесли приговор готовившему теракт в Херсоне в День Победы Павлу Запорожцу. Об этом в четверг, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде.

Приговором суда ему назначили 12 лет колонии строгого режима. В 2022 году осужденного завербовали сотрудники главного управления разведки Министерства обороны Украины, после чего он решил устроить серию взрывов в Херсоне во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

Запорожец определил места, где будет наибольшее количество людей, затем, получив информацию о местонахождении тайников со взрывчаткой, забрал содержимое и получил информацию по изготовлению взрывных устройств. После чего с он изготовил две бомбы и направился к заранее определенному участку дороги для закладки взрывчатки, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.