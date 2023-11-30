В Сербии возмутились двойными стандартами ОБСЕ в ситуациях с Косово и Украиной

Дачич: для Европы территориальная целостность Сербии важна не менее, чем Украины

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич указал на применение ОБСЕ двойных стандартов, сравнив позиции организации по конфликтам в Косово и на Украине. Его цитирует ТАСС.

Дачич возмутился призывами к полноправному членству Косово в ОБСЕ, призвав к универсальности принципа уважения территориальной целостности европейских стран. «Вы не можете интерпретировать территориальную целостность так, как это подходит вам. Территориальная целостность Сербии имеет значение, для нас — самое большое значение в мире», — отметил министр, указав, что Косово — это часть Сербии.

«Я очень уважаю территориальную целостность Украины. Не надо подводить нас к выводу о том, что территориальная целостность Сербии менее важна для Европы и ОБСЕ. Территориальная целостность каждой страны одинаково важна. Уважайте принципы», — добавил он на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье.

В апреле Дачич заявлял, что Сербия может изменить мнение по территориальной целостности Украины из-за того, что Киев воздержался от голосования против вступления непризнанного Косово в Совет Европы.