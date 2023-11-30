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10:17, 30 ноября 2023Забота о себе

Врач призвал насторожиться при некоторых проблемах с памятью

Психолог Мелехин назвал трудности с запоминанием одним из симптомов деменции

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Трудности с запоминанием и извлечением информации являются тревожными сигналами, так как могут быть симптомами опасных заболеваний, например деменции, предупредил психолог, сомнолог Алексей Мелехин в комментарии для издания aif.ru.

Врач призвал насторожиться, если человек регулярно не может запомнить простые вещи или воспроизвести что-то по памяти. Специалист объяснил, что эти симптомы могут возникать при головной боли, а также из-за усталости, депрессии или нейродегенеративных процессов. Например, нарушения памяти возникают при деменции.

Иммунные и эндокринные сбои также могут сопровождаться проблемами с памятью. Главное — понимать, что память выступает специфическим маркером, который указывает на то, что что-то происходит в эмоциональном, психическом и неврологическом состоянии. Также проблемы с памятью могут быть связаны с травмами мозга и раком

Алексей Мелехинклинический психолог, сомнолог
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Для того чтобы восстановить память, необходимо разобраться, что спровоцировала расстройство, обратимо оно или нет. Психолог заверил, что сделать это могут только специалисты после тщательного тестирования и диагностики.

«При выявлении нарушений невролог может назначить когнитивные тренинги и медикаментозную терапию. Также пациенту могут предложить пройти психотерапию для стабилизации эмоционального состояния», — подытожил Мелехин.

Ранее сомнолог Кадрия Валеева рассказала про способы справиться с бессонницей. В частности она рекомендовала регулярно заниматься спортом.

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      Алиса Дмитриева
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