Врач призвал насторожиться при некоторых проблемах с памятью

Психолог Мелехин назвал трудности с запоминанием одним из симптомов деменции

Трудности с запоминанием и извлечением информации являются тревожными сигналами, так как могут быть симптомами опасных заболеваний, например деменции, предупредил психолог, сомнолог Алексей Мелехин в комментарии для издания aif.ru.

Врач призвал насторожиться, если человек регулярно не может запомнить простые вещи или воспроизвести что-то по памяти. Специалист объяснил, что эти симптомы могут возникать при головной боли, а также из-за усталости, депрессии или нейродегенеративных процессов. Например, нарушения памяти возникают при деменции.

Иммунные и эндокринные сбои также могут сопровождаться проблемами с памятью. Главное — понимать, что память выступает специфическим маркером, который указывает на то, что что-то происходит в эмоциональном, психическом и неврологическом состоянии. Также проблемы с памятью могут быть связаны с травмами мозга и раком Алексей Мелехин клинический психолог, сомнолог

Для того чтобы восстановить память, необходимо разобраться, что спровоцировала расстройство, обратимо оно или нет. Психолог заверил, что сделать это могут только специалисты после тщательного тестирования и диагностики.

«При выявлении нарушений невролог может назначить когнитивные тренинги и медикаментозную терапию. Также пациенту могут предложить пройти психотерапию для стабилизации эмоционального состояния», — подытожил Мелехин.

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