Врач призвал насторожиться при некоторых проблемах с памятью
Трудности с запоминанием и извлечением информации являются тревожными сигналами, так как могут быть симптомами опасных заболеваний, например деменции, предупредил психолог, сомнолог Алексей Мелехин в комментарии для издания aif.ru.
Врач призвал насторожиться, если человек регулярно не может запомнить простые вещи или воспроизвести что-то по памяти. Специалист объяснил, что эти симптомы могут возникать при головной боли, а также из-за усталости, депрессии или нейродегенеративных процессов. Например, нарушения памяти возникают при деменции.
Иммунные и эндокринные сбои также могут сопровождаться проблемами с памятью. Главное — понимать, что память выступает специфическим маркером, который указывает на то, что что-то происходит в эмоциональном, психическом и неврологическом состоянии. Также проблемы с памятью могут быть связаны с травмами мозга и раком
Для того чтобы восстановить память, необходимо разобраться, что спровоцировала расстройство, обратимо оно или нет. Психолог заверил, что сделать это могут только специалисты после тщательного тестирования и диагностики.
«При выявлении нарушений невролог может назначить когнитивные тренинги и медикаментозную терапию. Также пациенту могут предложить пройти психотерапию для стабилизации эмоционального состояния», — подытожил Мелехин.
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