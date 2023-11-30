В Британии призвали оружейные фирмы НАТО снабжать Украину еще два года

Telegraph: министр Кэмерон призвал оружейные фирмы НАТО снабжать Киев два года

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в рамках министров иностранных дел НАТО призвал убедить оружейные компании альянса увеличить производительность для удовлетворения нужд Украины в течение минимум двух лет. Об этом написала газета Telegraph.

Во время закрытого заседания Кэмерон призвал страны НАТО использовать свою экономическую мощь для наращивания производства оружия. Это необходимо, чтобы «продержаться дольше России», сказал он.