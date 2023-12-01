Алиев задержал Лукашенко

Лукашенко встретился с Алиевым в Дубае на саммите по борьбе с изменением климата

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на полях проходящего в Дубае Всемирного саммита по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что во время встречи Лукашенко «задержался с Алиевым», проводя с ним переговоры один на один.

Ранее сообщалось, что 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдет неформальная встреча президентов стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Как уточнил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, по инициативе премьер-министра России Михаила Мишустина 18 декабря также пройдет внеочередная встреча глав правительств СНГ.