Назарбаев выпустил автобиографическую книгу с оценкой событий последних полувека

Нурсултан Назарбаев выпустил автобиографию «Моя жизнь. От зависимости к свободе»

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 1 декабря выпустил автобиографическую книгу «Моя жизнь. От зависимости к свободе», в которой представил свою оценку политических событий последних лет.

В своих мемуарах Назарбаев раскрыл подробности крушения СССР, рассказал о создании независимого Казахстана и развитии казахского языка.

«Среди наших главных достижений за эти годы в первую очередь хочу назвать то, что мы сумели сохранить единство страны. Беречь его как зеницу ока – это и будет моим особым заветом будущим поколениям», — отмечает он.

В своей книге Назарбаев также поделился воспоминаниями о тех, с кем ему довелось пересечься на политической арене. Он описывает свои личные отношения с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, Касым-Жомартом Токаевым, Маргарет Тэтчер, Джорджем Бушем-ст., Джорджем Бушем-мл., Жаком Шираком, Герхардом Шредером, Борисом Ельциным, Михаилом Горбачевым, Тургутом Озалом, Реджепом Эрдоганом, Сильвио Берлускони, Ангелой Меркель, и многими другими. Теми, кто все эти десятилетия определял повестку на планете и своими решениями влиял на ее. Первый президент Казахстана рассказывает об этом «изнутри», представляя новую грань известных всем событий.

«Мы — политики. Но не историки. Говорят, историку легко быть умным, ибо он знает, что было после, может одновременно видеть и событие, и его последствия. Но историк не может сделать то, что может политик, — ему не суждено влиять на историю», — пишет Нурсултан Назарбаев в предисловии к книге.

При этом он подчеркивает, что мемуары «нельзя рассматривать ни как обычную биографию, ни как историческое исследование». Эта книга — 700-страничные воспоминания о том, как строятся государства, как делается политика и чего она стоит мировым лидерам.

Книга «Моя жизнь. От зависимости к свободе» появилась в продаже 1 декабря 2023 года. Нурсултан Назарбаев — первый секретарь ЦК КП Казахстана, президент Казахской ССР и первый президент Республики Казахстан. Ушел в отставку, передав власть своему преемнику Касым-Жомарту Токаеву 19 марта 2019 года. Назарбаев руководил страной 30 лет, провел рыночные и политические реформы, заложил основы современной экономики республики. Книга вышла на казахском и русском языках.