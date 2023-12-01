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19:01, 1 декабря 2023Силовые структуры

В российском регионе осудили участника продуктовой блокады Крыма

В Херсонской области осудили на 3,5 года участника продуктовой блокады Крыма

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в Херсонской области вынес обвинительный приговор в отношении члена незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана» (признан террористическим и запрещен в РФ), участвовавшего в продуктовой блокаде Крыма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Херсонской области.

Его признали виновным по части 2 статьи 208 («Участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России») УК РФ. Осужденный будет отбывать наказание сроком 3,5 года в колонии строгого режима, уточняет пресс-служба регионального управления МВД.

Следствием установлено, что в 2015 году житель поселка Партизаны Генического района Херсонской области добровольно вступил в вооруженное формирование и принимал активное участие в его деятельности. Действуя в составе батальона, он незаконно охранял контрольный пункт Чонгар у границы РФ, возложив на себя функции органов власти, и блокировал проезд транспорта, осуществляющего доставку продовольствия и других товаров на территорию Крыма.

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      Олеся Мицкевич
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