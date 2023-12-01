Ослабление курса рубля к доллару объяснили

Экономист Орлова связала ослабление курса рубля к доллару с заседанием ОПЕК+

Курс доллара вернулся к отметке в 90 рублей на фоне новостей с заседания стран ОПЕК+. Так колебания стоимости валюты в разговоре с «Лентой.ру» объяснила главный экономист Альфа банка Наталия Орлова. Она также высказалась о возможности укрепления рубля в ближайшее время.

«Вчера было заседание ОПЕК. Решение вроде бы совпадало с ожиданиями рынка, но, с другой стороны, на более длинном горизонте у рынка сейчас нет дополнительных базовых новостей, на которые он мог бы ориентироваться. Кажется, что решение ОПЕК не вытолкнуло цены на какие-то высокие уровни, а было в рамках ожиданий», — сказала она.

Для меня ноябрь — это было дно в курсе, я думаю, мы сейчас его прошли. Может быть, мы останемся на 90, я не жду какого-то сильного ослабления курса Наталия Орлова главный экономист Альфа банка

Также сказалась продажа валютной выручки, объемы которой к концу месяца традиционно снизились, считает экономист.

«Второй момент — у нас начало месяца. Традиционно у нас период налоговых платежей и продажи валюты заканчивается в конце предыдущего месяца. В принципе, мне кажется, что в какой-то степени возврат на 90 отражает какие-то колебания объемов продаваемой валютной выручки», — сказал он.

1 декабря курс доллара поднимался на торгах до 90 рублей. Последний раз американская валюта достигала этой отметки 20 ноября. Евро превышал 98 рублей.

30 ноября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки в начале 2024 года. Россия, согласно соглашению, станет добывать меньше еще на 200 тысяч баррелей в сутки, суммарно сократив до 500 тысяч баррелей в сутки.

