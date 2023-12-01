Двух россиян задержали за расправу над хозяином пасеки и его знакомым

В Амурской области за расправу над владельцем пасеки задержаны его работники

В Амурской области сыщики задержали двух россиян, подозреваемых в жестокой расправе над 65-летним владельцем пасеки и его знакомым. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 16 ноября 32-летние жители Хабаровска будучи в состоянии алкогольного опьянения решили ограбить владельца пасеки возле села Кундур, где ранее оба подрабатывали. Они проникли в дом, похитили деньги и оружие, после чего сначала произвели выстрел в 66-летнего знакомого хозяина, а затем сильно избили самого пасечника. После злоумышленники поспешили покинуть место преступления — сели в автомобиль, но не справились с управлением и съехали в овраг.

Затем один из мужчин решил уехать в поселок Архару на попутном транспорте, его сообщник вернулся в дом и, увидев, что владелец пасеки еще подает признаки жизни, добил его топором, после чего также скрылся. На время расследования обвиняемых отправили в СИЗО.