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17:32, 1 декабря 2023Бывший СССР

Школьник сделал гримасу из «Один дома» перед Зеленским

Украинский школьник сделал шокированное лицо при появлении Зеленского в классе

На Украине школьник сделал гримасу из фильма «Один дома» при появлении президента Владимира Зеленского. Видео опубликовал Telegram-канал Klymenko Time.

На кадрах запечатлен момент появления Зеленского в одном из школьных классов, расположенных на станции харьковского метрополитена. Когда президент Украины вошел в помещение, один из школьников сделал шокированное выражение лица, напоминающее знаменитую гримасу персонажа Кевина Маккаллистера (Маколей Калкин) из фильма «Один дома».

Ранее Зеленский заявлял, что отказался вывозить из страны своих детей и других членов семьи. Он отметил, что считает несправедливым, если бы его дети «ездили за границу и загорали на пляже» в такое сложное для страны время.

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      Юрий Леонов
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