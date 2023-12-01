Лавров рассказал об отношении Зеленского к жителям освобожденных территорий

Лавров заявил, что Зеленский не считает людьми жителей освобожденных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский не считает людьми жителей освобожденных территорий и отрыто в этом признается. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, которую транслировало РИА Новости.

Министр привел в пример интервью Зеленского, на котором его спросили об отношении к населению Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, на что он задал встречный вопрос: «А вы их людьми называете?»

Кроме того, Лавров заявил, что Украина сейчас не желает начинать переговоры с Россией. «До сих пор мы не видим каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны его хозяев о том, что они готовы перейти к политическому процессу», — сказал министр.

Ранее Зеленский признал, что Киеву будет трудно вернуть Донбасс из-за настроя его жителей. Он усомнился в том, что после 10 лет боевых действий в регионе и жизни в российском пространстве население Донбасса захочет возвращаться под власть Украины.