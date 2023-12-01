Лавров заявил о неготовности Киева к переговорам

Лавров: Москва не видит сигналов от Киева о готовности к переговорам

Украина сейчас не желает начинать переговоры с Россией. О неготовности Киева договариваться заявил глава Министерства иностранных дел России (МИД) Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«До сих пор мы не видим каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны его хозяев о том, что они готовы перейти к политическому процессу», — сказал министр.

Лавров напомнил, что полгода назад Владимир Зеленский подписал декрет, который запрещает вести переговоры с представителями Москвы, и он не собирается его отменять.

Ранее Зеленский отверг идею переговоров с Россией вопреки тяжелому положению Вооруженных сил Украины (ВСУ). «На поле боя [сейчас] тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — отметил он.