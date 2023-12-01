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15:35, 1 декабря 2023Культура

Лолита призналась в паразитировании на популярности Инстасамки

Лолита заявила, что попала на первое место в чартах за счет Инстасамки

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская рассказала о паразитировании на популярности рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Так певица прокомментировала совместную работу с исполнительницей. «Даша была инициатором, а я рада. Она утром просыпалась и всегда пела "Титаник". Я за счет Даши спаразитировала в чартах на первое место. Это Дашина заслуга», — заявила Лолита, подчеркнув, что рада сотрудничеству с Зотеевой.

Артистка также поделилась, что певицы готовят клип, в котором Лолита будет присутствовать «немного по-другому».

Ранее сообщалось, что российский рэпер Леван Горозия, более известный как L’One, запретил своим детям слушать песни Инстасамки из-за их содержания.

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