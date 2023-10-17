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19:13, 17 октября 2023Культура

Рэпер L'One запретил своим детям слушать Инстасамку

Рэпер L'One запретил своим детям слушать Инстасамку из-за содержания ее песен
L'One

L'One. Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Российский рэпер Леван Горозия, более известный как L’One, запретил своим детям слушать песни певицы Инстасамки из-за их содержания. Об этом он рассказал в ходе шоу на YouTube-канале FAMETIME TV.

Говоря о творчестве исполнительницы хита «За деньги да», хип-хоп-артист заявил, что его дети «должны понимать, что хорошо, а что плохо». «Вот этот образ того, что за денежки можно что угодно сделать... Я не хочу, чтобы мои дети думали, что это окей», — сказал Горозия. Известно, что 38-летний рэпер вместе с женой Анной воспитывают сына и двух дочерей.

Ранее Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, объяснила причины, по которым обманывала людей на деньги. Одна из зрительниц шоу «Вопрос ребром», в котором участвовала певица, рассказала, что несколько лет назад заплатила Зотеевой 15 тысяч рублей за рекламу в соцсетях, однако в итоге была обманута.

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    Сергей Равин
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