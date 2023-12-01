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13:20, 1 декабря 2023Экономика

На Мосбирже резко выросло число физлиц в фондах денежного рынка

Мосбиржа сообщила о росте числа физлиц в фондах денежного рынка до 300 тысяч

Фото: Melanie Deziel / Unsplash

Число инвесторов — физических лиц в биржевые паевые инвестиционные фонды денежного рынка на Мосбирже за последние два месяца резко выросло — с 200 тысяч до более чем 300 тысяч. Об этом говорится в пресс-релизе площадки.

Средний размер вложений в такие активы на одного частного инвестора превышает 500 тысяч рублей, а суммарный объем инвестиций с начала года вырос в десять раз, до более чем 150 миллиардов рублей.

Мосбиржа объяснила такую динамику существенным повышением ключевой ставки Банка России. Фонды денежного рынка позволяют получать доходность, сравнимую с этим параметром.

Ранее эксперты Альфа-банка предположили, что в конце декабря ключевая ставка может быть повышена сразу на два процентных пункта, до 17 процентов. Предыдущий прогноз предусматривал повышение до 16 процентов, но последние данные по инфляции заставили скорректировать ожидания в сторону более серьезного ужесточения денежно-кредитной политики.

На прошлой неделе представитель Мосбиржи сообщил, что в третьем квартале площадка зарегистрировала сразу 63 попытки спекулятивно разогнать цены на торгуемые инструменты, чтобы получить прибыль. При этом за весь 2022 год заметить удалось лишь 13 таких эпизодов.

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      Платон Щукин
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