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11:29, 1 декабря 2023Бывший СССР

На Украине зафиксировали катастрофический дефицит судей

Замглавы ВКСС Украины Сидорович заявил о катастрофическом дефиците судей

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине произошел катастрофический дефицит судей. Нехватку кадров зафиксировал замглавы Высшей квалификационной комиссии (ВКСС) Руслан Сидорович в эфире телеканала «Рада».

«По состоянию на сегодняшний день, по разным оценкам, дефицит кадров именно в судах первой инстанции составляет от 1,5 до 2 тысяч человек», — сказал он.

Сидорович привел в пример Устиновский районный суд в Кировоградской области, где нет ни одного действующего судьи. «И таких судов у нас не один», — констатировал замглавы комиссии.

По его словам, во многих судах первой инстанции есть по одному или двум судьям, а в целом их нехватка наблюдается во всей стране. Он уточнил, что похожая ситуация характерна и для апелляционных судов.

Ранее Всемирный банк одобрил предоставление Украине займа на 1,2 миллиарда долларов под гарантии правительства Японии. Отмечается, что средства будут направлены на поддержку 29 программ социальной помощи «наиболее уязвимому населению Украины».

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