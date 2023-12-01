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04:19, 1 декабря 2023Экономика

Всемирный банк одобрил предоставление Украине 1,2 миллиарда долларов

Всемирный банк предоставит Украине $1,2 млрд под гарантии правительства Японии

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Всемирный банк одобрил предоставление Украине займа на 1,2 миллиарда долларов под гарантии правительства Японии. Об этом сообщает ТАСС.

В документе финансовой организации отмечается, что данные средства будут направлены на поддержку 29 программ социальной помощи «наиболее уязвимому населению Украины» в рамках проекта Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience, and Efficiency (INSPIRE). В том числе деньги выделяются на поддержку сирот, детей, находящихся под опекой, социально не защищенных студентов, а также жертв катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и торговли людьми.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получит около 162 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка, 190 миллионов долларов от Норвегии, а также 70 миллионов долларов от Швейцарии.

До этого стало известно, что Всемирный банк сумел мобилизовать более 24 миллиардов долларов для помощи Украине, при этом около 90 процентов средств предоставлены не самой организацией, а гарантами и донорами, в том числе Японией, Великобританией, США и Европейским союзом.

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      Марина Совина
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