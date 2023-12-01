Основатель ОМС рассказал о трудностях с врачами для диспансеризации работников

Основатель ОМС: для диспансеризации работающих граждан потребуется много врачей

Введение обязательной диспансеризации для работающих граждан потребует наличия большого штата медицинских работников. Также необходимо будет обеспечить выполнение указов президента о двойных зарплатах для них, предупредил в разговоре с НСН основатель ОМС в России профессор Владимир Гришин.

Проведение такой диспансеризации требует особого режима работы врачей, с 9 до 18 часов, то есть на полторы ставки, объяснил Гришин. Речь идет о серьезных затратах, заметил он.

При этом самому работодателю платить за обязательную диспансеризацию не придется, поскольку она уже включена в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Изменениям, по словам эксперта, подвергнется лишь форма организации процесса.

О том, что работающих граждан в России обяжут проходить обязательную диспансеризацию, ранее сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова. С 2024 года в программу ОМС добавят отдельный тариф на диспансеризацию по здоровью работающих. Также там появится отдельный тариф по наблюдению за репродуктивным здоровьем россиян.