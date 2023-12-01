Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:44, 1 декабря 2023Мир

Отмену выборов на Украине объяснили желанием США затянуть конфликт

Аналитик Михайлов: США нужен Зеленский на посту президента для затягивания СВО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти США хотят, чтобы на посту президента Украины оставался Владимир Зеленский, поскольку это гарантирует затягивание конфликта. Такое мнение высказал военный аналитик Александр Михайлов в разговоре с изданием Ura.ru.

Он отметил, что продолжение боевых действий предполагает новые поставки оружия Киеву и его дополнительное финансирование. По словам эксперта, американское руководство «делает ставку на войну». «Если они предложат другого кандидата, которого они смогут за пару месяцев прогнать по всем каналам, свозить в Вашингтон, в Европу на смотрины, украинцы за него проголосуют и значит, что военные действия будут сворачивать», — указал он.

Нового главу Украины, считает Михайлов, склонят к территориальным уступкам и договоренностям с Россией. По его мнению, в случае смены руководства изменится государственное устройство.

30 ноября депутаты Верховной Рада Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Документ был принят представителями всех фракций и групп парламента страны. Такое решение объяснили нежеланием «раскалывать страну и нацию».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Названы три главных изменения в жизни россиян в декабре. Что ждет автомобилистов, туристов и пользователей соцсетей?

      Отмену выборов на Украине объяснили желанием США затянуть конфликт

      ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа

      Стало известно о пройденном в России пике роста зарплат

      Украинские водители сравнили протестующих поляков с пиратами

      США обеспокоились идеями о расширении еврейских поселений на Западном берегу

      В Конгрессе отказались считать Украину одним из штатов США

      56-летняя Николь Кидман снялась без штанов

      Европа обозначила сроки первого полета Ariane 6

      Гендиректор Большого театра объявил об уходе с поста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости