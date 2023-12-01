Отмену выборов на Украине объяснили желанием США затянуть конфликт

Аналитик Михайлов: США нужен Зеленский на посту президента для затягивания СВО

Власти США хотят, чтобы на посту президента Украины оставался Владимир Зеленский, поскольку это гарантирует затягивание конфликта. Такое мнение высказал военный аналитик Александр Михайлов в разговоре с изданием Ura.ru.

Он отметил, что продолжение боевых действий предполагает новые поставки оружия Киеву и его дополнительное финансирование. По словам эксперта, американское руководство «делает ставку на войну». «Если они предложат другого кандидата, которого они смогут за пару месяцев прогнать по всем каналам, свозить в Вашингтон, в Европу на смотрины, украинцы за него проголосуют и значит, что военные действия будут сворачивать», — указал он.

Нового главу Украины, считает Михайлов, склонят к территориальным уступкам и договоренностям с Россией. По его мнению, в случае смены руководства изменится государственное устройство.

30 ноября депутаты Верховной Рада Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Документ был принят представителями всех фракций и групп парламента страны. Такое решение объяснили нежеланием «раскалывать страну и нацию».