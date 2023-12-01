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08:10, 1 декабря 2023Экономика

Производители рассказали о замене импортного виски российским

РИА Новости: российский виски уже уверенно обходит многие импортные аналоги

Фото: Thomas Park / Unsplash

Российский виски на основе иностранных и местных дистиллятов уверенно обходит многие импортные аналоги по качеству. Об этом сообщили РИА Новости производители.

По словам участников рынка, также увеличивается популярность российского напитка у потребителя. По их мнению, через 3-5 лет вырастет и его доля на рынке. Собеседники агентства отметили, что уход с рынка крупных западных игроков подстегнул не только смену поставщиков виски в страну, но и развитие отечественного производства.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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      Марина Совина
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