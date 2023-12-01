Россиянам напомнили о последнем дне для оплаты налогов

Россиянам напомнили о необходимости оплаты налога для физлиц до 1 декабря

Россиянам до 1 декабря необходимо оплатить налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог, а также налог на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает 78.ru.

Если налог не оплатить вовремя, россиянам на неуплаченную сумму будут начисляться пени в размере 1/300 от ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки. Если сумма недоимки составит более 10 тысяч рублей, налоговый орган сможет обратиться в суд. За несовершеннолетних россиян, у которых есть собственность, налоги должны оплатить родители или законные представители.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ для россиян с доходом менее 30 тысяч рублей. Авторы инициативы считают, что таким образом россияне с низким доходом смогут сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни.