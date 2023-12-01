Россиянин привязал бывшую жену к дереву за отказ вернуть отношения

Кемеровчанин привязал бывшую жену к дереву проводами за отказ вернуть отношения

В Кемеровской области мужчина привязал бывшую жену проводами к дереву за то, что она отказалась вернуть их отношения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По его данным:, 25-летний мужчина гулял с девушкой в лесу — там он предложил ей снова сойтись. Когда кемеровчанин получил отказ, он привязал девушку к дереву проводами от прикуривателя и скотчем, а затем уехал.

Впоследствии мужчина вернулся к привязанной бывшей супруге и освободил ее. О случившемся узнали правоохранители. Они возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы. Мужчину задержали, он помогает следствию.

Ранее житель Зауралья похитил захотевшую расстаться с ним девушку и попытался вывезти в другой город. Он привязал ее к себе ремнем, чтобы она не сбежала.