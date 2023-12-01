Российский пенсионер расправился с товарищами и закопал их в яме

В Курской области будут судить пенсионера, застрелившего двух товарищей

В Курской области суд рассмотрит дело 63-летнего пенсионера, расправившегося с двумя знакомыми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 14 мая фигурант пригласил к себе двух товарищей, мужчину и женщину, под предлогом застолья. Они пришли в безлюдное место около села Полянское Курского района. Тогда обвиняемый достал огнестрельное оружие и выстрелил в потерпевших, они не выжили. Затем пожилой мужчина закопал потерпевших в заранее подготовленной яме и спрятал оружие.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ.