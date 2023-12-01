Российскую семью фармацевтов задержали за незаконную продажу лекарств

В Москве задержали семью фармацевтов, нелегально торговавшую лекарствами

В Москве правоохранители задержали семью фармацевтов, нелегально торговавшую лекарствами. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, директор одной из аптек организовала криминальный бизнес. Она вовлекла в него родственников. Так семья сбывала наркозависимым гражданам ограниченные к свободному обороту лекарства. Покупателям не нужны были рецепты, чеки также не выдавались.

Полицейские задержали пять участников группы. В их квартирах и автомобилях нашли неучтенные сильнодействующие вещества, деньги, документы, банковские карты, пустые коробки от препаратов, технические устройства и другие предметы. Всего из оборота изъято 17 килограммов сильнодействующих веществ на 85 миллионов рублей.

Возбуждено дело по части 3 статьи 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») УК РФ.

Ранее в Кемеровской области 61-летнего заведующего нейрохирургическим отделением задержали за взятку.