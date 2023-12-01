Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:13, 1 декабря 2023Силовые структуры

Российскую семью фармацевтов задержали за незаконную продажу лекарств

В Москве задержали семью фармацевтов, нелегально торговавшую лекарствами

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве правоохранители задержали семью фармацевтов, нелегально торговавшую лекарствами. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, директор одной из аптек организовала криминальный бизнес. Она вовлекла в него родственников. Так семья сбывала наркозависимым гражданам ограниченные к свободному обороту лекарства. Покупателям не нужны были рецепты, чеки также не выдавались.

Полицейские задержали пять участников группы. В их квартирах и автомобилях нашли неучтенные сильнодействующие вещества, деньги, документы, банковские карты, пустые коробки от препаратов, технические устройства и другие предметы. Всего из оборота изъято 17 килограммов сильнодействующих веществ на 85 миллионов рублей.

Возбуждено дело по части 3 статьи 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») УК РФ.

Ранее в Кемеровской области 61-летнего заведующего нейрохирургическим отделением задержали за взятку.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Подрыв поезда в тоннеле БАМа признали терактом. Что известно о расследовании?

      Меган Фокс объяснила любовь к откровенным образам на красных дорожках

      Пассажир положил в багаж 160 почти задохнувшихся животных и попался в аэропорту

      Диетолог научила россиян делать новогодние салаты полезнее

      Россиянин решил уклониться от службы в армии и попал под суд

      Глава Минобороны Германии скрыл от Бундестага намерение пообещать помощь Украине

      Основатель ОМС рассказал о трудностях с врачами для диспансеризации работников

      Российскую семью фармацевтов задержали за незаконную продажу лекарств

      Похудевшая на 17 килограммов Ивлеева высказалась о потере веса

      Россияне опередили туристов из других стран по поездкам на один курорт Азии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости