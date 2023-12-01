Девушка нашла у бойфренда тысячи фото голых женщин и сдала его полиции

22-летняя жительница Индии обнаружила в телефоне бойфренда фотографии общих коллег в обнаженном виде и сдала его полиции. Об этом сообщает The Times of India.

Танви (имя изменено) четыре месяца встречалась с 25-летним Адитья Сантошем, с которым работала в аутсорсинговой компании в Бангалоре, штат Карнатака. При этом мужчина несколько раз записывал на видео, как они занимаются сексом. 20 ноября Танви решила удалить эти ролики с телефона возлюбленного.

Открыв приложение, она обнаружила там более 13 тысяч снимков голых женщин, в том числе несколько фотографий общих коллег пары. При этом некоторые кадры были обработаны при помощи редактора. Тем не менее Танви сразу же разорвала отношения с Сантошем, сообщила об увиденном руководительнице юридического отдела фирмы и потребовала принять меры.

23 ноября руководство фирмы написало на Сантоша жалобу в отдел полиции по борьбе с киберпреступностью. В заявлении компании сказано, что никому из сотрудниц фирмы не было нанесено вреда, однако «если бы эти фотографии попали в сеть, это нанесло бы им серьезную травму».

В итоге Сантоша арестовали прямо на рабочем месте. В данный момент полиция выясняет, какие из снимков созданы при помощи редактора, а какие — настоящие. Следователи также пытаются установить, не пытался ли задержанный шантажировать кого-то из сотрудниц при помощи этих фото.

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