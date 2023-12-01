Сломавший школьнику нос водитель автобуса предстанет перед судом

В Югре предстанет перед судом сломавший школьнику нос водитель автобуса

В Ханты-Мансийского автономном округе — Югре предстанет перед судом водитель пассажирского автобуса, обвиняемый в умышленном причинении вреда здоровью несовершеннолетнего. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 9 сентября на остановке «42 микрорайон» водитель общественного транспорта повздорил с 16-летним школьником. Что именно стало причиной конфликта, не уточняется, однако известно, что по его итогу 37-летний мужчина вышел из кабины и ударил школьника кулаком в лицо, отчего тот получил закрытый перелом костей носа.

В СКР сообщили, что по уголовному делу собраны достаточные доказательства. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.