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13:06, 1 декабря 2023Экономика

Титов призвал китайцев работать в России прозрачно

Титов: предпринимателям из России и Китая нужно вести бизнес открыто и прозрачно

Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

Предпринимателям из России и Китая нужно вести бизнес открыто, легально и прозрачно, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Его слова приводит РИА Новости.

Многие китайские компании из сферы малого бизнеса не всегда соблюдают российские законы, указал Титов. При этом местный рынок они зачастую считают опасным и сложным, добавил он.

В то же время важно, чтобы и отечественные предприниматели соблюдали законы КНР, подчеркнул спикер. В обеих странах принята льготная налоговая система, а государство заинтересовано в развитии среднего и микробизнеса, напомнил Титов. Прозрачный подход, по его словам, будет способствовать быстрому развитию.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал об увеличении интереса китайских компаний к участию в российских проектах. В том числе это связано с интересом отечественного бизнеса к поставкам технологий из КНР. Планируется, что товарооборот России и Китая за год достигнет 200 миллиардов долларов.

По оценкам Сбера, китайские компании уже закрепили в России сильные позиции в сферах коммерческого и легкового транспорта, оборудования для телекома и потребительской электроники.

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      Лилиана Набиуллина
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