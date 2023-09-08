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22:09, 8 сентября 2023Экономика

Спрос на участие Китая в российских проектах вырос

Решетников: спрос на участие китайского бизнеса в российских проектах растет
Максим Решетников

Максим Решетников. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что спрос на участие китайского бизнеса в проектах на территории России растет. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, это связано, в том числе с заинтересованностью российских предпринимателей в китайских технологиях. Чиновник подчеркнул, что за 2023 год многие отечественные компании перепроектировали и изменили свои технологии и сделали выбор в пользу поставщиков из КНР.

Также министр отметил, что Россия и Китай выходят на новые рубежи по товарообороту, который в этом году достигнет 200 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что китайские автопроизводители, вероятно, заморозят цены на машины на российском рынке даже в случае дальнейшего ослабления рубля.

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    Юлия Мискевич
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