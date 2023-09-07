Китайские автопроизводители заморозят цены в России

Автомаркетолог: китайские авто не подорожают в случае замедления продаж

Китайские автопроизводители, вероятно, заморозят цены на машины на российском рынке даже в случае дальнейшего ослабления рубля. Об этом заявил основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, в настоящий момент именно китайские бренды борются за лидерство в России, при этом автомобильный рынок уже не такой горячий, а глобального дефицита нет. Также эксперт отметил, что производители из КНР сейчас получают «аномально высокую» прибыль, поэтому подорожания в случае замедления спроса можно не ждать.

«Если продажи начнут вставать, они будут понимать, что нет смысла задирать ценник — нужно биться как корейцы в 2014-2015 годах, которые сделали всех, удерживая цены, не поднимая пропорционально девальвацию рубля, поэтому все гораздо сложнее, чем просто курс», — объяснил Мосеев.

По данным таможни КНР, экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в июле 2023 года второй месяц подряд достиг 1 миллиарда долларов и обновил исторический максимум. Россия остается главным покупателем китайских машин с долей в 16,8 процента в общем объеме экспорта.

По прогнозам агентства Moody's Analytics, Китай может обогнать Японию и стать крупнейшим мировым экспортером автомобилей уже к концу 2023 года. По объему поставок КНР обошла Южную Корею в 2021 году и Германию в 2022 году и сейчас занимает по этому показателю второе место в мире.