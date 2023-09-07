Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:35, 7 сентября 2023Экономика

Китайские автопроизводители заморозят цены в России

Автомаркетолог: китайские авто не подорожают в случае замедления продаж

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Китайские автопроизводители, вероятно, заморозят цены на машины на российском рынке даже в случае дальнейшего ослабления рубля. Об этом заявил основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, в настоящий момент именно китайские бренды борются за лидерство в России, при этом автомобильный рынок уже не такой горячий, а глобального дефицита нет. Также эксперт отметил, что производители из КНР сейчас получают «аномально высокую» прибыль, поэтому подорожания в случае замедления спроса можно не ждать.

«Если продажи начнут вставать, они будут понимать, что нет смысла задирать ценник — нужно биться как корейцы в 2014-2015 годах, которые сделали всех, удерживая цены, не поднимая пропорционально девальвацию рубля, поэтому все гораздо сложнее, чем просто курс», — объяснил Мосеев.

Материалы по теме:
Купить иномарку за рубежом: в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
Купить иномарку за рубежом:в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
29 октября 2022
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023

По данным таможни КНР, экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в июле 2023 года второй месяц подряд достиг 1 миллиарда долларов и обновил исторический максимум. Россия остается главным покупателем китайских машин с долей в 16,8 процента в общем объеме экспорта.

По прогнозам агентства Moody's Analytics, Китай может обогнать Японию и стать крупнейшим мировым экспортером автомобилей уже к концу 2023 года. По объему поставок КНР обошла Южную Корею в 2021 году и Германию в 2022 году и сейчас занимает по этому показателю второе место в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на ситуацию с арестом командира армии ПВО

    Россиянкам назвали самые модные джинсы на осень

    СК оценит работу спортшколы после ДТП с колонной велосипедисток

    Российский преподаватель обмотала голову ученика скотчем и попала на видео

    Премьер Эстонии отказалась уходить в отставку после скандала

    Туристка лишилась отпуска в Европе и 250 тысяч рублей из-за проблем с паспортом

    Россияне стали часами сидеть в интернете

    В России начнут выпускать барражирующие боеприпасы «Скальпель»

    Муж вымогал у жены приданое и попал под суд

    В Белом доме назвали предполагаемые сроки завершения наступления ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости