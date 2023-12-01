Украинские мошенники обманули российскую уборщицу и убедили ее поджечь военкомат

Мошенники лишили россиянку денег и убедили поджечь военкомат

В Кемеровской области задержали 40-летнюю россиянку, подозреваемую в попытке устроить диверсию. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, в ноябре работавшей уборщицей женщине регулярно звонили украинские мошенники, представлявшиеся сотрудниками Центробанка, убеждавшие что с ее счета пытаются украсть деньги. Подвергшаяся воздействию россиянка взяла в итоге 700 тысяч рублей в кредит и отправила по указке мошенников все средства на якобы безопасные карты. Когда она лишилась всех денег, другой мошенник убедил ее в необходимости поджечь военкомат, пообещав, что это поможет уничтожить мошенников и кредитные документы.

Уборщица пришла к зданию военкомата в городе Анжеро-Судженске и бросила в него банку с зажигательной смесью, после удара об окно первого этажа емкость разбилась, жидкость вытекла на асфальт, где и сгорела, здание не пострадало. Охранявший здание полицейский задержал диверсантку. Теперь ей грозит до пяти лет колонии.