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21:20, 1 декабря 2023Россия

Глава организации «Белый Интернет» Сидоренко вошла в состав СПЧ при президенте

Руслан Осташко: Путин усилил СПЧ уникальными экспертами по важным направлениям

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

В состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) вошла Элина Сидоренко — глава организации по защите прав в цифровой среде «Белый интернет», профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД России, директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, руководитель рабочей группы Госдумы по оценкам рисков оборота криптовалюты и автор учебника по «Цифровому праву» Элина Сидоренко. Об этом в своем Telegram-канале написал блогер, создатель и главный редактор канала «Политическая Россия», член Совета Фонда развития интернет-инициатив Руслан Осташко.

«Стоит отметить, что это очень хорошие новости, что такой человек вошел в ряды правозащитников», — отметил Осташко.

Также в СПЧ были включены общественный деятель Александр Ионов, президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлиа Назарова, старший научный сотрудник Института российской истории Сергей Соловьев, директор некоммерческой организации содействия социальной интеграции инвалидов «Пространство равных возможностей» Игорь Новиков.

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