Times: Европа не готова к войне, и ее смоет под ударами России

Европа не готова к большой войне с Россией и будет смыта под ударами ее вооруженных сил. Об этом говорится в статье британской газеты The Times.

По приведенному в материале мнению историка Зенке Найтцеля, в случае подобного конфликта может повториться сценарий падения Священной Римской империи.

The Times также указывает на предположение нескольких немецких генералов, высказанное на конференции по безопасности в Берлине, согласно которому НАТО не сможет выиграть в оборонительной войне с Россией из-за сложностей в переброске войск на восточный фланг и логистических проблем.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предсказал распад НАТО через пять-десять лет. Он отметил, что Соединенные Штаты и Канаду мало интересует благополучие европейских членов политического блока, а сам он стал инструментом распространения власти Вашингтона, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который не имеет отношения к безопасности в Европе.