Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:04, 1 декабря 2023Мир

В Британии предрекли падение Европы в случае войны с Россией

Times: Европа не готова к войне, и ее смоет под ударами России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Janis Laizans / Reuters

Европа не готова к большой войне с Россией и будет смыта под ударами ее вооруженных сил. Об этом говорится в статье британской газеты The Times.

По приведенному в материале мнению историка Зенке Найтцеля, в случае подобного конфликта может повториться сценарий падения Священной Римской империи.

The Times также указывает на предположение нескольких немецких генералов, высказанное на конференции по безопасности в Берлине, согласно которому НАТО не сможет выиграть в оборонительной войне с Россией из-за сложностей в переброске войск на восточный фланг и логистических проблем.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предсказал распад НАТО через пять-десять лет. Он отметил, что Соединенные Штаты и Канаду мало интересует благополучие европейских членов политического блока, а сам он стал инструментом распространения власти Вашингтона, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который не имеет отношения к безопасности в Европе.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу раскрыл потери ВСУ за полгода контрнаступления. Что он рассказал о стратегии России?

      Стало известно о сроке проведения Израилем операции против ХАМАС

      В Госдуме ответили на заявление США о деле международного движения ЛГБТ

      Раскрыты причины освобождения второклассницы ее похитителями

      Власти Латвии раскритиковали методы проверки учителей на знание языка

      Названо эффективное статическое упражнение для мышц ног

      Артемий Лебедев развеял популярный миф о жизни в России

      Обвиняемых в подрыве автомобиля главы Михайловки арестовали

      Трамп призвал полицию предстать перед судом за избиения протестующих в 2021 году

      В Верховной Раде предупредили украинцев о наступлении трудной зимы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости