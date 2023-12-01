В Евросоюзе призвали препятствовать поддержке России Китаем

Норвежский депутат Расмус Ханссон призвал препятствовать поддержке России Китаем

Норвегии стоит обратить внимание на растущую поддержку России со стороны Китая, предупреждает член парламента страны Расмус Ханссон. В своем обращении к правительству он указывает на сферы расширения российско-китайского сотрудничества и призывает кабмин препятствовать партнерству Пекина и Москвы. «Лента.ру» изучила текст обращения Ханссона.

Депутат напомнил, что, хотя торговля между Россией и Европой существенно сократилась после начала конфликта на Украине, за тот же период резко выросла торговля между Россией и Китаем.

«За первые пять месяцев 2023 года торговля между Россией и Китаем выросла на 41 процент по сравнению с тем же периодом 2022 года. Госдепартамент США считает совершенно очевидным, что Китай выбрал сторону России. (...) Хотя Китай "пытался сохранить видимость нейтралитета (…), он предоставил России дипломатическую поддержку, политическую поддержку, финансовую поддержку, риторическую поддержку (...)", согласно данным США. Британская разведка говорит то же самое», — утверждает он.

В июле в отчете разведки США говорилось, что Китай внедряет ряд экономических механизмов, чтобы помочь России обойти западные санкции и экспортный контроль Расмус Ханссон депутат парламента Норвегии

Ханссон подчеркнул, что глава КНР Си Цзиньпин укрепил связи с Россией с начала конфликта на Украине. В связи с этим он спросил у правительства Норвегии, каким образом Норвегия в сотрудничестве с союзниками способствует противодействию поддержки Китаем России в конфликте на Украине.

«Китай помог России обойти санкции, увеличил торговлю на 40 процентов с 2022 года и резко увеличил экспорт в Россию материалов, используемых в военных целях», — пояснил автор обращения.

Ранее стало известно о выгоде Норвегии от украинского конфликта. Сообщалось, что Норвегия в 2022 году заработала на украинском конфликте более 30 миллиардов долларов.

